СК проверит обстоятельства инцидента с катером под Тверью, в котором пострадали дети

ТАСС, 23 июня. Следственные органы начали проверку по факту столкновения катера с береговой линией в Калязинском районе Тверской области, в результате которого пострадали шесть человек, в том числе пять детей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

По данным следствия, 39-летний мужчина, управляя маломерным судном "Прагматик-540" двигался по реке Нерль, он не справился с управлением и совершил выезд на берег, в результате чего маломерное судно столкнулось с деревом. Он перевозил на катере двух мужчин и пятерых детей в возрасте от 3 до 10 лет.

"В следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о столкновении моторной лодки с деревом на берегу между деревнями Медвежье и Телешовка Калязинского района Тверской области. По данному факту Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении. Пассажиры лодки, в том числе дети, госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.

В управлении отметили, что в ходе проверки проведен осмотр места происшествия, опрошен мужчина, управлявший маломерным судном, и пассажиры, назначены судебно-медицинские экспертизы. Выясняются все обстоятельства произошедшего. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в субботу вечером. В лодке находились восемь человек, пять детей и один взрослый получили травмы, все пострадавшие являются жителями Москвы.