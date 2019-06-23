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Приморские власти уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом

По уточненным данным, в результате инцидента, который произошел в Партизанске, пострадали десять человек

ВЛАДИВОСТОК, 23 июня. /ТАСС/. Количество пострадавших в ДТП с участием автобуса, которое произошло в приморском городе Партизанске, по уточненным данным, составило десять человек, двое из которых остаются в отделении реанимации, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Приморского края.

Ранее сообщалось, что, по данным полиции, в лобовом столкновении автомобиля Toyota Vista и автобуса с пассажирами погиб водитель легковой машины и пострадали еще восемь человек.

"Всего в результате ДТП погиб один человек, еще десять пострадали. Двое из них находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, двое остаются в отделении травматологии, еще шестеро отпущены на амбулаторное лечение", - сказали в пресс-службе.

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РоссияПриморский край
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