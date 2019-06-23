Пропавшая при столкновении катера и лодки в Самарской области девушка найдена мертвой

ТАСС, 23 июня. Спасатели поисково-спасательной службы по Самарской области извлекли из реки тело девушки, которая пропала без вести в пятницу после столкновения катера и лодки на Волге в Самарской области, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой областного ГУ МЧС.

"В 14:55 спасателями Поисково-спасательной службы по Самарской области проведены работы по извлечению из реки Волга тела женщины 1997 года рождения, погибшей 21 июня в результате столкновения катера "Сильвер" и лодки "Казанка" в Промышленном районе городского округа Самара", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что при столкновении катера и лодки были спасены четыре человека (пассажиры лодки "Казанка"), из них трое получили травмы, без вести пропал один человек.

Инцидент произошел в 300 метрах от левого берега Волги в районе пляжа "Барбошина поляна". Лодка затонула. На ней в момент столкновения было пять человек, которые, по предварительным данным, находились в состоянии алкогольного опьянения. На катере было два человека, они не пострадали.