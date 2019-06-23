Прокуратура в Татарстане подтвердила, что призывники не принимали участие в массовой драке

ТАСС, 23 июня. Прокуратура Набережных Челнов по итогам проверки установила, что в массовой драке, которая произошла ранним утром 20 июня у военкомата в Комсомольском районе города, не принимали участия призывники, говорится в распространенном в воскресенье ведомством сообщении.

"В ней [драке] участвовали около 10 человек, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. При этом среди участников конфликта призывников не было - все они в этот момент находились в помещении военкомата", - говорится в сообщении.

Уточняется, что фактов применения участниками конфликта ножей и других предметов, используемых в качестве оружия, не выявлено. "По результатам прокурорской проверки нарушений законодательства при организации призыва в деятельности военкомата не выявлено. Меры прокурорского реагирования не принимались", - уточнили в прокуратуре.

Драка произошла 20 июня на территории перед входом в здание военкомата Комсомольского района Набережных Челнов и Тукаевского района Татарстана. Полицейские помешали развитию конфликта, доставили всех его участников в отдел полиции. Двое участников драки обратились за медпомощью.