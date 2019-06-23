Гидроцикл столкнулся с лодкой на реке под Воронежем

ТАСС, 23 июня. Гидроцикл столкнулся на реке в Рамонском районе Воронежской области с резиновой лодкой, в которой находились шесть человек - пятеро самостоятельно добрались до берега, один разыскивается. Об этом сообщила журналистам в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В субботу вечером в акватории реки Воронеж, в районе села Чертовицы, произошел наезд гидроцикла на резиновую лодку, которая перевернулась. В лодке находилось шесть человек, пять из которых самостоятельно добрались до берега. Судьба шестого неизвестна, проводятся поиски. Водитель гидроцикла скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

Поиском пассажира лодки на месте занимаются водолазы аварийно-спасательной службы Воронежской области. По предварительной информации, лодка могла опрокинуться из-за сильных волн, возникших от близкого прохождения гидроцикла.