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СМИ: не менее 14 человек погибли в Индии при обрушении павильона

Ранения получили 50 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 14 человек погибли и еще около 50 получили ранения и травмы в воскресенье в Индии при обрушении павильона, сооруженного для проведения религиозного праздника. Как сообщает телеканал NDTV, причиной обрушения стали мощный ливень и сильный ветер.

По этой информации, инцидент произошел в округе Бармер в северо-западном штате Раджастхан. Большая группа людей собралась там на торжество у храма Рани Бхатияни. Полиция начала расследование обстоятельств происшествия.

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