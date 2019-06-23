Студентка из Вологды утонула, спасая троих детей

ТАСС, 23 июня. Студентка из Вологды Лиза Дружинина погибла, спасая троих тонувших детей. Как сообщили ТАСС в воскресенье в главном управлении МЧС по Вологодской области, ЧП произошло в популярном месте отдыха на озере Кубенское недалеко от областного центра.

"Вечером 22 июня утонула девушка 2000 года рождения. По словам ее знакомого, она пыталась спасти детей", - сказали в ведомстве.

По данным МЧС, это случилось на необорудованном пляже. О происшествии сообщил знакомый девушки, с которым она была на озере. Как он рассказал, трое его родственников - мальчик семи лет и девочки девяти и 12 лет купались и, в какой-то момент, не смогли выбраться на берег. Лиза и ее друг бросились на помощь, дети смогли выбраться, а девушка утонула.

Лиза училась на филологическом факультете Вологодского университета.