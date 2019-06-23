В Грозном ликвидирован неизвестный, ранивший ножом двух правоохранителей

ГРОЗНЫЙ, 23 июня. /ТАСС/. Сотрудник Росгвардии по Чечне и полицейский получили ножевые ранения в Грозном, нападавший ликвидирован, сообщили журналистам в воскресенье в республиканском МВД.

"На улице А. Шарипова сотрудник УГИБДД МВД по ЧР остановил автомашину Hyundai. В ответ на требование предъявить документы водитель причинил ножевые ранения полицейскому и сотруднику УВО УФСВНГ (Управления вневедомственной охраны Управления Федеральной службы войск национальной гвардии) по ЧР. Ответным огнем нападавший уничтожен", - говорится в сообщении.

По данным МВД, в автомобиле нападавшего обнаружено и изъято гладкоствольное ружье. "Личность нападавшего и все обстоятельства случившегося устанавливаются", - добавили в пресс-службе.