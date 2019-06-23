Полиция установила личность напавшего на полицейского в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 24 июня. /ТАСС/. Сотрудникам правоохранительных органов Чечни удалось установить личность мужчины, ранившего полицейского и сотрудника Росгвардии в Грозном в воскресенье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

"Установлена личность напавшего на сотрудника полиции в Грозном. Им оказался житель Чеченской Республики 1997 года рождения", - отметили в пресс-службе.

В МВД также сообщили, что состояние раненого полицейского оценивается как стабильное, средней тяжести.

В пресс-службе Росгвардии в СКФО ранее сообщили ТАСС, что сотрудник ведомства находится в стабильном удовлетворительном состоянии. Нападавший был ликвидирован ответным огнем.