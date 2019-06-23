СК возбудил уголовное дело из-за убийства ножом трех человек в деревне в Башкирии

УФА, 24 июня. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту происшествия в одной из деревень Кармаскалинского района Башкирии, где мужчина зарезал ножом трех человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Кармаскалинского района 1972 года рождения по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц")", - отмечается в сообщении.

Следователи установили, что вечером 23 июня в одной из деревень Кармаскалинского района местный житель напал на людей с ножом. Прибывшие на место полицейские потребовали от него бросить оружие, однако он направился в их сторону, после предупредительного выстрела в воздух один из сотрудников выстрелил злоумышленнику в ногу. Мужчина умер при оказании медицинской помощи.

По месту жительства подозреваемого было обнаружено тело его сестры 1964 года рождения с ножевыми ранениями, а недалеко от дома тела мужчины и женщины 1940 и 1943 годов рождения.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа вместе с сотрудниками полиции. "Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы, после завершения осмотра тела потерпевших и подозреваемого будут направлены для проведения судебно-медицинских экспертиз", - добавили в ведомстве.

Там также сообщили, что с ножевыми ранениями госпитализирован один человек. "Подозреваемый причинил ножевые ранения местному жителю, в настоящее время он госпитализирован", - уточнили число пострадавших в следственном управлении.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил ранее, что нападавший состоял на учете психиатра.

В новости в 01:46 мск уточняется информация о количестве пострадавших