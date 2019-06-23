В США убили уроженку России Аллу Аушеву и ее детей

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /Корр. ТАСС Сергей Юматов/. Натурализовавшаяся в Соединенных Штатах россиянка Алла Аушева была убита вместе с двумя детьми в субботу у себя дома в районе Стейтен-Айленд в Нью-Йорке. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в воскресенье в полиции города.

Согласно информации, которую предоставил начальник группы патрулирования района Стейтен-Айленд, звонок в полицию поступил приблизительно в 10:30 (17:30 мск) утра субботы. По прибытии на место происшествия полицейские обнаружили задымление в результате небольшого возгорания внутри здания. После того, как оно было устранено, полицейские смогли попасть внутрь и обнаружили тела женщины, которая оказалась 37-летней Аллой Аушевой, и двух ее детей. Все трое погибли на месте, однако точные причины смерти на данный момент не установлены - полиция рассматривает версию убийства как приоритетную.

В полиции подчеркнули, что в связи с предполагаемым убийством задержан 36-летний Шейн Уолкер, который, очевидно, является отцом детей Аушевой. Ему предъявлены обвинения в убийстве, причинении смерти по неосторожности, поджоге и незаконном владении оружием. Полиция ведет расследование происшествия.

Газета New York Post в свою очередь подчеркнула, что речь идет о россиянке Алле Аушевой, которая около семи лет назад приняла американское гражданство. По утверждению издания, она служила в ВВС Национальной гвардии США.