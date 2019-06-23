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Два МиГ-29 были подняты в воздух для сопровождения пассажирского авиалайнера над Словакией

Истребители вылетели с авиабазы Слиач из-за того, что пассажирский самолет перестал отвечать на запросы авиадиспетчеров

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Два МиГ-29 ВВС Словакии были подняты в воздух в небе над республикой для сопровождения самолета Airbus A320 авиакомпании Ernest, выполнявшего рейс из Милана в Харьков. Об этом в понедельник сообщил портал Airlive в Twitter.

Истребители вылетели с авиабазы Слиач из-за того, что пассажирский самолет перестал отвечать на запросы авиадиспетчеров. По данным портала, очевидцы в городах Рожнява и Кошице слышали хлопки после того, как истребители прошли сверхзвуковой барьер.

После того, как связь с бортом была восстановлена, лайнер продолжил выполнение рейса без сопровождения.

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