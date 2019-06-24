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Экипаж иностранного судна спас в Японском море шестерых рыбаков из КНДР

Рыбаки находились на полузатопленной шхуне, которая потерпела крушение 15 июня

ВЛАДИВОСТОК, 24 июня. /ТАСС/. Экипаж судна Blue Balance под флагом Панамы спас в Японском море шестерых северокорейских рыбаков с полузатопленной шхуны, на которой они находились в течение недели. Об этом сообщил в понедельник ТАСС начальник Морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) Владивосток Николай Пирожков.

По его словам, в воскресенье центр получил информацию от капитана теплохода Blue Balance о том, что "22 июня приблизительно в 141 миле к юго-востоку от порта Находка они спасли шесть северокорейских рыбаков с полузатопленной рыболовной шхуны, которая потерпела крушение в штормовую погоду 15 июня".

Решение о месте передачи северокорейских рыбаков оставлено на усмотрение судовладельца, уточнил Пирожков.

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