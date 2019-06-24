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СМИ: самолет Air Canada экстренно приземлился в Ванкувере

Во время полета у Airbus A320 отказал один из двигателей

ОТТАВА, 24 июня. /ТАСС/. Пассажирский самолет авиакомпания Air Canada совершил экстренную посадку в аэропорту Ванкувера (провинция Британская Колумбия) из-за проблем с двигателем. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CTV.

Airbus A320 следовал в Анкоридж, но во время полета у него отказал один из двигателей, после чего экипаж принял решение вернуться в Ванкувер. Лайнер приземлился штатно. На борту самолета находились 112 пассажиров, они не пострадали.

В авиакомпании подтвердили, что самолет вернулся в аэропорт на одном работающем двигателе.

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