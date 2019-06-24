Двое мужчин госпитализированы после удара молнии в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июня. /ТАСС/. Двое мужчин госпитализированы после удара молнии в селе Каникурган Благовещенского района Амурской области, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации, размещенном в понедельник на странице в Instagram.

"Сегодня в 09:28 (03:28 мск) оператору системы-112 ЦОВ ЕДДС Благовещенского района поступило сообщение, что на территории с. Каникурган молния ударила в людей. Пострадали двое мужчин, со слов очевидцев, они разговаривали в это время по сотовому телефону", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по случайности в момент происшествия рядом с пострадавшими находилась карета скорой помощи, в которой им была оказана первая медицинская помощь.

Как говорится в сообщении пресс-службы администрации Благовещенского района, возраст пострадавших - 32 и 33 года. В результате поражения молнией один мужчина получил ожоги обеих ног, второй - ожог руки. "По предварительной информации, пострадавшие являются дорожными рабочими", - отмечается в сообщении.