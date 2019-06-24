Двое мужчин госпитализированы после удара молнии в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июня. /ТАСС/. Двое мужчин госпитализированы после удара молнии в селе Каникурган Благовещенского района Амурской области, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации, размещенном в понедельник на странице в Instagram.
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Сегодня в 09.28 оператору системы-112 ЦОВ ЕДДС Благовещенского района поступило собщение, что на территории с.Каникурган молния ударила в людей. Пострадали двое мужчин, со слов очевидцев они разговаривали в это время по сотовому телефону. К великому счастью, совсем рядом находилась карета скорой помощи ГАУЗ АО (АОКБ) ОСП "Врачебная амбулатория с.Волково Благовещенского района". При транспортировке пострадавших в ГАУЗ АО (АОКБ) Областная поликлинника, им была оказана первая медицинская помощь. Удары молнии во многом случайны и наука не знает доказательств теории, что именно сотовый телефон во время разговора увеличивает вероятность поражения. Особенно в городе, где есть и высотные здания, и громоотводы, и базовые станции сотовых операторов, излучающие, кстати, гораздо сильнее, чем телефон в кармане или около уха. Телефон делает последствия удара молнии более серьезными. Он действительно может вызвать ожог и повреждение внутренних органов, но только в том случае, если будет металлическим (то есть не стеклянным iPhone или пластиковым Samsung) и будет контактировать с кожей. #Blagraion #Благовещенскийрайон
"Сегодня в 09:28 (03:28 мск) оператору системы-112 ЦОВ ЕДДС Благовещенского района поступило сообщение, что на территории с. Каникурган молния ударила в людей. Пострадали двое мужчин, со слов очевидцев, они разговаривали в это время по сотовому телефону", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по случайности в момент происшествия рядом с пострадавшими находилась карета скорой помощи, в которой им была оказана первая медицинская помощь.
Как говорится в сообщении пресс-службы администрации Благовещенского района, возраст пострадавших - 32 и 33 года. В результате поражения молнией один мужчина получил ожоги обеих ног, второй - ожог руки. "По предварительной информации, пострадавшие являются дорожными рабочими", - отмечается в сообщении.