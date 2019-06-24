У северного побережья Австралии произошло землетрясение магнитудой 7,2

СИДНЕЙ, 24 июня. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в понедельник в море Банда у северного побережья Австралии. Как сообщила телерадиокорпорация ABC, из-за подземных толчков был частично эвакуирован деловой квартал Дарвина (административный центр региона Северная территория).

По данным национального геологического управления, эпицентр землетрясения находился в море Банда, к северо-востоку от островов Восточного Тимора и залегал на глубине около 207 км. Австралийское бюро метеорологии распространило заявление, в котором говорится, что угрозы цунами для Австралии в настоящее время нет.

Данные о разрушениях и пострадавших в результате подземных толчков не поступали.