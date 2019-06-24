В МВД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 24 июня. /ТАСС/. Количество пострадавших в ДТП с участием автобуса, которое произошло в воскресенье в приморском городе Партизанске, по уточненным данным, составило 11, еще один человек погиб, сообщается в понедельник на официальном сайте регионального МВД.

Ранее сообщалось, что, по данным полиции, в лобовом столкновении автомобиля Toyota Vista и автобуса с пассажирами пострадали 10 человек и погиб водитель легковой машины.

"В результате удара один человек погиб, 11 получили травмы различной степени тяжести. Погибший - водитель легкового автомобиля. На момент автоаварии его стаж вождения составил два года. В текущем году он уже дважды привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима", - говорится в опубликованном сообщении.

В нем отмечается, что ДТП произошло в светлое время суток, асфальт был сухим без видимых повреждений.

Также полицейские установили, что водитель автобуса с сообщением село Николаевка - город Партизанск имел стаж вождения более 24 лет. Лобовое столкновение двух транспортных средств произошло на подъезде к городу Партизанск, после чего автобус съехал в кювет.