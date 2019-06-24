В Казахстане на территории воинской части произошел взрыв

НУР-СУЛТАН, 24 июня. /ТАСС/. Взрыв произошел в понедельник на территории воинской части в Туркестанской области Казахстана. Об этом сообщил журналистам в понедельник официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.

"Сегодня в 09:20 (06:20 мск) на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части города Арысь Туркестанской области", - сообщил он.

На место вызова привлечены 30 человек личного состава и восемь единиц пожарной техники департамента по ЧС Туркестанской области. О пострадавших не сообщается.