Гепатит А обнаружили в водопроводной воде города Охи на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Пробы водопроводной воды, взятые в городе Охе на Сахалине, показали наличие гепатита А. Об этом в понедельник сообщил ТАСС представитель администрации муниципального образования.

"В связи с наличием гепатита А водопровод города с 25 июля сутки будет промываться водой с повышенным содержанием хлора. Экспертами взяты еще несколько проб в разных местах города, результаты будут известны уже только завтра", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что вода в городе после дезинфекции будет непригодна для питья даже после кипячения, поэтому людям порекомендовали в течение дня сделать необходимые запасы на сутки.

В связи с опасностью заражения гепатитом А 23 июня в город поступило примерно 800 доз вакцины. Привиты около 400 детей дошкольного возраста. На данный момент имеются трое пострадавших: с инфекцией госпитализирована семья из трех человек. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Гепатит А - это болезнь печени, которая может протекать как в легкой, так и в тяжелой форме. Вирус передается при употреблении в пищу загрязненных продуктов, воды или при контакте с больным человеком.

Оха - самый северный город на Сахалине. В нем проживают более 20 тыс. человек.