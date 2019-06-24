В Москве у звукорежиссера Театра Наций украли ноутбуки стоимостью 300 тыс. рублей

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Неизвестный в Москве украл рюкзак с двумя ноутбуками у звукорежиссера Театра Наций общей стоимостью 300 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный похитил рюкзак с двумя ноутбуками у звукорежиссера Театра Наций, пострадавший написал заявление в полицию", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка полиции ТАСС пояснили, что "в минувшее воскресенье в ОМВД по Тверскому району обратился мужчина 1992 года рождения, который работает звукорежиссером в одном из театров, с заявлением, что 22 июня обнаружил пропажу рюкзака, находясь на улице Петровка, дом 28". По данным полиции, кража была совершена в тот момент, когда мужчина присел отдохнуть на лавочку. "Внутри рюкзака были два ноутбука Apple общей стоимостью 300 тыс. рублей. По факту случившегося начата доследственная проверка", - добавили в ведомстве.