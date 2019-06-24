Медведь напал на рыбака-любителя на севере Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Рыбак-любитель стал жертвой медведя на реке Даги в Ногликском районе на Сахалине. Об этом в понедельник сообщил ТАСС представитель министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.

"Медведь вышел из леса и укусил рыбачившего на реке мужчину за ступню, когда тот от страха полез на дерево", - сказал собеседник агентства. Рыбак упал с дерева и побежал к воде. Это спасло мужчину, так как хищник по непонятной причине остановился у реки.

На противоположном берегу находились инспекторы рыбоохраны. Они вызвали помощь для пострадавшего. Прибывшие на место происшествия охотоведы медведя не обнаружили, ведутся поиски хищника. Мужчине оказана необходимая медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает.

В этом году на территории Сахалинской области было зафиксировано шесть случаев выхода медведей к людям. Все хищники были отстрелены.