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Два автобуса столкнулись в Ростове-на-Дону

Пострадали три человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июня. /ТАСС/. Три человека получили травмы при столкновении двух автобусов в Ростове-на-Дону, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

"В 07:32 мск в районе дома № 137 на улице Белорусской водитель 1961 года рождения, управляя автобусом малой вместимости Hyundai County (20 человек), по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с попутным автобусом малой вместимости Hyundai County под управлением водителя 1965 года рождения (18 человек). В результате ДТП, по предварительной информации, получили травмы три человека", - говорится в сообщении.

Устанавливаются все обстоятельства инцидента, проводится проверка.

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