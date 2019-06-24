Судно с углем село на мель в Азовском море

КРАСНОДАР, 24 июня. /ТАСС/. Перевозившее уголь судно в Азовском море село на мель в Темрюкском районе Краснодарского края, экипаж не пострадал, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе администрации района.

"По данным единой диспетчерской службы района, сегодня около 4:44 мск судно под флагом России село на мель, на судне находился экипаж в составе 14 человек, грузом был уголь. Пострадавших нет, опасного груза на борту нет", - сказал собеседник агентства.

Она уточнила, что угрозы окружающей среде и экологии также не имеется. На данный момент судно пытаются снять с мели, буксируя его. Причины инцидента устанавливают.