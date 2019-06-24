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Полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу в доме в Якутске

Пострадавших нет

ТАСС, 24 июня. Полиция в Якутске задержала мужчину, который открыл стрельбу из ружья в жилом доме, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Республике Саха (Якутия).

"В 12:58 (06:58 мск) в дежурную часть полиции города Якутска поступило сообщение от жительницы одного из домов по улице Губина о том, что в подъезде слышны выстрелы. На место происшествия была незамедлительно направлена следственно-оперативная группа, произведено оцепление, пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, мужчина 1985 года рождения стрелял в дверь своей квартиры. В ходе переговоров он выкинул ружье через балкон. Оружие изъято, стрелявший задержан.

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