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Власти Казахстана начали эвакуацию населения в городе Арысь после взрыва в воинской части

По имеющимся данным, жертв и пострадавших нет

НУР-СУЛТАН, 24 июня. /ТАСС/. Власти Казахстана приступили к эвакуации населения в городе Арысь Туркестанской области, где в понедельник произошел взрыв на территории воинской части. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Казахстана.

"Местное население просим не поддаваться панике и организованно пройти к местам эвакуации", - говорится в видеосообщении, распространенном пресс-службой министерства.

Как сообщили позже в ведомстве, министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев "вылетел к месту происшествия, чтобы лично разобраться в произошедшем и принять меры".

В понедельник на одном из складов Вооруженных сил Казахстана, расположенном рядом с городом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшие разрывы части боеприпасов. На данный момент жертв и пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Руководством Минобороны к месту происшествия направлена специально созданная комиссия, силами личного состава Вооруженных сил Казахстана организованы мероприятия по ликвидации и минимизации последствий.

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