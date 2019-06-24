Защита бизнесмена Бойко-Великого обжаловала его арест

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Адвокаты основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредит экспресс", подали апелляционную жалобу на его арест. Об этом ТАСС сообщил в понедельник адвокат Алексей Аверьянов.

"Защита бизнесмена Бойко-Великого подала апелляционную жалобу на его арест. Мы просим Московский городской суд постановление Басманного суда отменить и избрать ему иную меру пресечения, не связанную с лишением свободы", - сказал защитник.

Басманный суд Москвы 20 июня отправил в СИЗО на два месяца Бойко-Великого, директора банка "Кредит экспресс" Аллу Кабанову, а также Елену Чуеву. Главного бухгалтера банка Марию Антонову и еще трех его сотрудников - Егора Пихтина, Наталью Ципинову и Анастасию Новотную, - проходящих по делу о хищениях в банке, Басманный суд отправил под домашний арест на тот же срок. Как следует из постановления об избрании ареста обвиняемым, следствие установило не всех участников хищения.

По данным СК, с 2013 по 2018 годы владелец 10% уставного капитала банка Василий Бойко-Великий, Кабанова, Антонова, а также Новотная, Пихтин, Чуева и Ципинова похитили средства кредитной организации в размере свыше 180 млн рублей и $929 тыс. - всего 31 факт растраты средств банка "Кредит экспресс". Уголовное дело было возбуждено 23 августа 2018 года.

Банк России отозвал лицензию у банка "Кредит экспресс" 15 марта 2018 года. По данным отчетности, на 1 марта 2018 года по величине активов кредитная организация занимала 372-е место в банковской системе РФ. Потерпевшей стороной по делу признано Агентство по страхованию вкладов (АСВ).