В Татарстане задержали подозреваемого в убийстве многодетной матери

КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Правоохранители в Нижнекамске задержали подозреваемого в убийстве матери пятерых детей, женщина скончалась от ударов обухом топора, сообщило в понедельник журналистам МВД по Татарстану.

"Рано утром 24 июня полицейские Нижнекамска задержали подозреваемого в убийстве 40-летней хозяйки квартиры по улице Шинников. По предварительным данным, в тот же день задержанный находился в квартире потерпевшей с 5:40 до 7:00 мск. Угрожая женщине, обухом топора нанес ей побои, от которых она скончалась", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Погибшая была многодетной матерью, четверо из пяти ее детей - несовершеннолетние. Она была судима за незаконный оборот наркотиков, освободилась условно-досрочно в августе 2018 года. По информации ведомства, подозреваемый был знаком с женщиной и ранее привлекался к уголовной ответственности по той же статье, он освободился из мест лишения свободы в 2017 году.

Сейчас на месте работают сотрудники следственно-оперативной группы, устанавливаются мотивы преступления, уточнили в пресс-службе МВД по региону.