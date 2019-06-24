{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: неизвестный открыл стрельбу по одной из главных мечетей Сеуты

Издание El Faro de Ceuta сообщает, что стрелок скрылся с места инцидента

МАДРИД, 24 июня. /ТАСС/. Стрельба произошла у одной из главных мечетей испанского автономного города Сеута, расположенного на северном побережье Марокко. Об этом сообщило в понедельник агентство EFE.

По его информации, один или двое неизвестных произвели не менее четырех выстрелов по мечети, когда в ней находились люди. В результате происшествия никто не пострадал.

Полиция начала расследование инцидента.

По данным издания El Faro de Ceuta, стрельбу рано утром открыл человек на мотоцикле. Он скрылся с места происшествия. 

Теги
Испания
Открытое горение в квартире жилого дома на востоке Москвы ликвидировано
Информации о пострадавших не поступало
Читать полностью