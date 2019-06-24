Бывшего чиновника Минпромторга РФ арестовали по делу о махинациях в лесной отрасли

ТАСС, 24 июня. /ТАСС/. Бывший чиновник из Министерства промышленности и торговли РФ арестован по делу компании "Азия Лес" о махинациях в лесной отрасли, сообщило в понедельник на своем сайте управление СК РФ по Хабаровскому краю.

"По версии следствия, с 2016 по 2019 годы бывший директор департамента Минпромторга России получил от руководителя ООО "Азия Лес" через счета организации и через посредника взятку в общей сумме более 78 млн рублей за покровительство в виде беспрепятственного получения обществом субсидий по линии Мипропромторга России. Экс-чиновник задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, доставлен из Москвы в Хабаровск, по ходатайству следственных органов судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Ранее источник ТАСС сообщал о задержании в Москве бывшего директора департамента химико-технологического лесопромышленного комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга Владимира Потапкина.

В марте в отношении лесопромышленника Александра Пудовкина, возглавлявшего компанию "Азия Лес" до конца ноября 2018 года, возбудили уголовное дело о хищениях в лесной отрасли. Фигурантом дела также стал бывший заместитель председателя правительства Хабаровского края Василий Шихалев, с 2013 года по 2018 год курировавший лесную отрасль региона. В этот период он оказывал компании протекцию. Лесопользователь незаконно получил из федерального бюджета свыше 1 млрд рублей в виде субсидий, а также незаконно вырубил лес на сумму более 9 млрд рублей.