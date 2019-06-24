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СМИ: в Южной Корее двух российских моряков арестовали за кражи

Агентство Yonhap сообщает, что они не признают вину

СЕУЛ, 24 июня. /ТАСС/. Полиция города Пусан задержала двоих россиян по подозрению в воровстве техники и продуктов. Как сообщает в понедельник агентство Yonhap, мужчины в возрасте 38 лет являются членами экипажа одного из российских судов, зашедших в местный порт.

По данным полиции, моряки совершили по меньшей мере четыре кражи. В частности они проникли в незапертый торговый центр и вынесли оттуда телевизор и электронику на $2,3 тыс. Кроме того, россияне украли продуктов из мясной лавки на $90. Задержать воров помогли записи камер наблюдения.

По словам полицейских, задержанные отрицают свою вину.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в российском консульстве в Пусане, дипломаты пока не получали от южнокорейских властей уведомления о задержании граждан РФ, но запросили в полиции соответствующую информацию.

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