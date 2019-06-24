В больницы на юге Казахстана поступили 16 пострадавших от разрыва боеприпасов

НУР-СУЛТАН, 24 июня. /ТАСС/. В больницы Туркестанской области Казахстана после разрыва боеприпасов на военных складах в городе Арысь поступили 16 человек. Об этом сообщил советник руководителя Туркестанской области Казахстана Сакен Калкаманов в понедельник на своей странице в Facebook.

"По сообщению областного управления здравоохранения, на это время в медицинские учреждения области поступило 16 пострадавших легкой и средней степени тяжести. Один из них - военный - направлен в областную больницу", - сообщил Калкаманов.

"Для поддержания правопорядка в город Арысь дополнительно направлено 120 полицейских", - также написал он.

В понедельник на одном из складов Вооруженных сил Казахстана, расположенном рядом с городом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшие разрывы части боеприпасов. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится эвакуация жителей Арыси в близлежащий населенный пункт.