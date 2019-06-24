В Подмосковье задержали мужчину, избившего сотрудника полиции

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Нетрезвый мужчина избил сотрудника патрульно-постовой службы, требовавшего прекратить нарушение общественного порядка в Красногорске, и был задержан. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

По данным ГСУ, утром 22 июня местные жители сообщили в полицию, что около дома по Павшинскому бульвару группа нетрезвых молодых людей нарушает общественный порядок. На место был направлен автомобиль патрульно-постовой службы УМВД России по Красногорску.

"Сотрудники ППС потребовали от мужчин прекратить противоправные действия и представить документы. Однако один из присутствующих не отреагировал на требование стражей порядка и нанес полицейскому не менее трех ударов головой в область лица, причинив ему при этом телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясения головного мозга", - сказал собеседник агентства.

Следствие предъявило 29-летнему нападавшему обвинение по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти). Он задержан и допрошен, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.