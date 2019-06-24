Курский полицейский стрельбой из пистолета отгонял детей от своей машины

КУРСК, 24 июня. /ТАСС/. Региональное управление СК по Курской области начало проверку после того, как полицейский угрожал детям травматическим пистолетом, сообщили в понедельник журналистам в ведомстве.

"В Курске проводится проверка по факту стрельбы полицейским, отгонявшим детей от своей машины. Травматический пистолет изъят, в рамках проводимой проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении пресс-службы.

Инцидент произошел накануне поздно вечером на одной из улиц Курска. Отмечается, что мужчина угрожал детям травматическим пистолетом после того, как они попали мячом в его автомобиль, при этом он также произвел один выстрел в воздух.