Полиция под Волгоградом раскрыла группу браконьеров

ТАСС, 24 июня. Полицейские задержали в Волгоградской области 17 подозреваемых в браконьерстве, изъято большое количество рыбы, ущерб составил не менее 5 млн рублей, сообщило в понедельник журналистам МВД России.

"Задержаны участники организованной группы по подозрению в незаконной ловле рыбы в акватории Цимлянского водохранилища в период запрета на добычу водных биоресурсов. С поличным на территории бывшей базы отдыха задержано 15 жителей Ростовской области и два жителя Волгоградской области в возрасте от 30 до 62 лет", - приводятся в сообщении пресс-службы слова официального представителя ведомства Ирины Волк.

У подозреваемых изъято около 150 браконьерских сетей и почти 2,5 тыс. экземпляров сазана, судака, чехони, густеры, карася, окуня, зеркального карпа, леща, а также несколько тонн замороженной рыбы. По предварительным данным, ущерб составил не менее 5 млн рублей.

По информации оперативников, к противоправной деятельности своих знакомых привлек 44-летний житель Ростовской области. Рыбу подозреваемые оптом продавали постоянным покупателям и поставляли в другие регионы России.

Возбуждено дело о незаконной добыче водных ресурсов (ч. 3 ст. 256 УК РФ). Предполагаемый организатор арестован, с остальных взято обязательство о явке.