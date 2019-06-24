В Сочи из-за селя подтопило дорогу к курорту "Роза Хутор" и канализационную станцию

КРАСНОДАР, 24 июня /ТАСС/. Специалисты в Сочи ведут расчистку от последствий сошедшего мощного селя на трассу, ведущую к курорту "Роза Хутор", движение перекрыто, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе администрации города. Также подтоплена канализационная станция, обслуживающая курортный комплекс.

"Дорога в районе Эсто-Садка (населенный пункт в Адлерском районе Сочи - прим. ТАСС) перекрыта. Сошел сель объемом примерно 4 тыс. куб. м в районе ручья Сулимовский на улицу Олимпийскую, жертв нет. Это дорога краевого значения, которая ведет к району "Роза Хутор", сель сошел там, где она уже практически заканчивается", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на данный момент ведутся работы по расчистке дороги, их планируется завершить в промежутке между 16:00 мск и 18:00 мск. По его словам, эта дорога ведет непосредственно к горнолыжным курортам, но тот участок, на котором произошел сход селя, расположен таким образом, что не создает препятствий для туристов, чтобы попасть в Красную Поляну и сам Эсто-Садок. По данным пресс-службы курорта "Роза Хутор", территория комплекса не пострадала, работают три канатные дороги, на которых есть возможность подняться на необходимую высоту.

В сочинском водоканале сообщили ТАСС, что из-за сошедшего селя оказалась подтоплена канализационная станция, обслуживающая горную Олимпийскую деревню, расположенную в районе "Роза Хутор", и историко-этнографический комплекс "Моя Россия". "Последствия такие, что канализационная насосная станция пока не работает. Наша бригада работает сейчас на расчистке колодцев канализационного коллектора, они расчищаются силами МЧС и привлеченных средств, расчищается само русло ручья Сулимовский и территория канализационной станции", - сказал собеседник.

Он уточнил, что территория, обслуживаемая канализационной насосной станцией, является нежилой, там расположены туристические - гостиничные и горнолыжные комплексы. "С водоснабжением все в порядке, сейчас проблема с отводом канализационных стоков", - пояснил представитель водоканала.

Он отметил, что восстановительные работы начнутся после того, как в ручье уменьшится поток воды и будет произведена оценка ущерба. По его словам, другие объекты водоканала работают в штатном режиме.