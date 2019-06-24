Работники морга в Апатитах перепутали тела троих умерших

МУРМАНСК, 25 июня. /ТАСС/. Сотрудники морга в Апатитах Мурманской области при выдаче родственникам перепутали тела трех умерших людей. Как сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе регионального СУ СКР, по данному факту начата проверка.

"Проверка, в рамках которой устанавливаются обстоятельства, при которых работниками Апатитского морга были перепутаны тела троих умерших лиц при выдаче их родственникам. На настоящий момент установлено, что ввиду субъективных причин работницей морга были перепутаны бирки, прикрепляющиеся к телам" - сообщили в ведомстве.

В результате умершие были захоронены под чужими именами. После обращения в правоохранительные органы была проведена эксгумация. "По результатам проверки будет дана юридическая оценка действиям работников морга" - сообщает ведомство.

Также проверку по факту происшествия начала региональная прокуратура.