СК просит суд продлить сестрам Хачатурян запрет определенных действий до конца июля

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Следственный комитет РФ еще на 1 месяц просит Басманный суд Москвы продлить трем сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве своего отца Михаила, меру пресечения в виде запрета определенных действий. Как уточнили ТАСС в понедельник в пресс-службе суда, рассмотрение ходатайств назначено на 26 июня.

"В Басманный районный суд поступили ходатайства следственных органов о продлении меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении обвиняемых сестер Хачатурян на срок до 28 июля. Судебные заседания запланированы на 26 июня", - сказала представитель суда.

Ранее СК РФ предъявил обвинение в окончательной редакции трем сестрам Хачатурян. Им вменяется пункт "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). По фабуле обвинения, все сестры принимали участие в инкриминируемом им преступлении. При этом в обвинении следствие указывает, что действия сестер были спровоцированы действиями потерпевшего Михаила Хачатуряна. Следствие по делу пока не окончено.

Вместе с тем защитники обвиняемых на прошлой неделе подали жалобы председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину на постановление о привлечении Хачатурян в качестве обвиняемых в окончательной редакции. Адвокаты настаивают, что свои действия девушки совершили в рамках необходимой обороны от продолжавшегося многие годы насилия со стороны отца. По словам адвоката Алексея Паршина, представляющего интересы средней сестры, Ангелины, в качестве основной версии "следствие должно рассматривать необходимую оборону, а против Михаила Хачатуряна нужно посмертно возбудить уголовное дело".

Сестры обвиняются в убийстве своего отца, 57-летнего Михаила Хачатуряна. Его тело с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. На допросе девушки признали вину и пояснили, что у них сложились неприязненные отношения с отцом, так как он на протяжении длительного времени причинял им моральные и физические страдания. Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза позднее установила, что у Хачатуряна были расстройства личности, а у старшей сестры эксперты выявили расстройства психики на почве домогательств и издевательств со стороны отца.

2 августа прошлого года Останкинский суд Москвы арестовал их. 27 сентября Басманный суд изменил им меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий, они были освобождены в зале суда.