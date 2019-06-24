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AFP: под обломками обрушившегося здания в Камбодже нашли двоих выживших

Агентство уточнило, что их доставили в больницу

ТАСС, 24 июня. Двое выживших при обрушении строящегося здания в городе Сиануквиль на юго-западе Камбоджи были обнаружены под завалами. Об этом в понедельник сообщило Agence France-Presse (AFP).

Спасенные были извлечены из-под груды бетонных обломков и арматуры и немедленно доставлены в больницу.

Трагедия произошла 22 июня. По данным агентства Reuters, 28 человек погибли и 24 пострадали.

В момент обрушения на стройплощадке находились около 50 рабочих. Поисково-спасательная операция продолжается, полиция расследует причины происшествия.

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