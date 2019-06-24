Женщина и младенец погибли в ДТП на трассе в Татарстане

КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Иномарка опрокинулась в кювет на участке трассы Казань - Оренбург в Татарстане, погибли женщина и пятимесячный ребенок. Об этом в понедельник сообщило журналистам МВД по Татарстану.

"В понедельник в 09:15 мск на участке автодороги Казань - Оренбург 25-летняя жительница Лаишевского муниципального района, управляя автомобилем Toyota Celica, не выбрала скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, нарушила правила расположения транспортных средств на проезжей части дороги и совершила опрокидывание в кювет попутного направления. Водитель и пятимесячный пассажир скончались на месте ДТП", - говорится в сообщении.

Женщина не была пристегнута ремнем безопасности. В момент аварии ребенок находился на переднем сидении автомобиля в автолюльке.