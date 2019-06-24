Полиция опровергла информацию о массовых беспорядках в уральском городе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Сообщения о массовых беспорядках в городе Нижние Серги (Свердловская область) не соответствуют действительности. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых в понедельник.

Ранее ряд СМИ сообщил о массовых беспорядках и угрозах местным жителям из-за драки мужчин разных национальностей, в результате которой один из участников конфликта скончался.

"Никаких беспорядков в этом населенном пункте не было. Это "информационная утка". Обстановка полностью находится под контролем органов внутренних дел", - сказал Горелых.

По словам главы Нижних Серег Валерия Еремеева, обстановка в городе спокойная. "Все идет своим чередом, рабочий день - все работают. Мы разбираемся лишь с точки зрения профилактики, недопущения придания этой истории какой-то межнациональной окраски. В том числе, мы сегодня совместно работаем с руководителями диаспор - областной, местной", - сказал журналистам Еремеев в понедельник.