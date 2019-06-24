Почти 100 тыс. жителей Симферополя остались без света из-за аварии на ЛЭП

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Почти 100 тыс. потребителей остались без электроэнергии в Симферополе в связи с аварией на линии электропередачи, сообщается в понедельник на сайте МЧС республики.

"Как сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов, сегодня в 12:50 мск произошла авария на одной из линий электропередачи в городе Симферополе. На 14:00 мск без электроэнергии 98268 бытовых потребителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики предпринимают все необходимые меры для восстановления работы энергообъектов и подачи электроэнергии потребителям. На месте аварии работает бригада "Крымэнерго" из четырех человек и одной единицы техники.

24 июня в регионе было объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, ветер со скоростью 20-25 м/с.