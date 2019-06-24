СК просит продлить до конца сентября срок ареста экс-сенатору Арашукову и его отцу

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Следственный комитет просит Басманный суд Москвы продлить арест бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу Раулю Арашукову, обвиняемым по делу о создании организованного преступного сообщества и хищении газа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В суд поступило ходатайство следственных органов о продлении до 30 сентября срока содержания под стражей в отношении обвиняемых Арашуковых", - сказал собеседник агентства.

Дата рассмотрения ходатайства пока не назначена.

Дело Арашуковых

Рауф Арашуков 30 января был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации. Это стало первым подобным случаем в истории верхней палаты российского парламента. Политику предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 (за участие в преступном сообществе), по ч. 4 ст. 309 (за давление на свидетеля) и по ч. 2 ст. 105 (по факту организации убийств в 2010 году зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова) УК РФ. 31 января сенатор был арестован. Вскоре он был временно отстранен от должности, а потом Совет Федерации на пленарном заседании досрочно прекратил его полномочия в связи с тем, что он не подал в срок декларацию.

Рауля Арашукова следствие считает причастным к хищениям на протяжении нескольких лет природного газа у ПАО "Газпром" на сумму более 30 млрд рублей. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества с использованием своего служебного положения) и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). С 2002 по 2011 годы он занимал должность гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь", сейчас является советником гендиректора ОАО "Газпром межрегионгаз".