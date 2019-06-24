Новый очаг ранее не встречавшейся мароккской саранчи обнаружили в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Новый очаг ранее не встречавшегося в Крыму вредителя - мароккской саранчи - обнаружен в Белогорском районе республики специалистами ФГБУ "Россельхозцентр", сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе учреждения.

Ранее сообщалось, что новый для Крыма вид саранчи выявили почти на 10% из обследованных 225 га сельхозземель в Джанкойском и Первомайском районах.

"Отдел защиты растений филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Республике Крым выявил новый очаг особо опасного вредителя - мароккской саранчи. Насекомое, в частности, обнаружено в Белогорском районе Крыма", - говорится в сообщении.

Всего в Белогорском районе обследовано 22 гектара сельхозземель, в том числе пять гектаров виноградника. По информации специалистов, 309 га земель по Крыму уже обработаны против вредителя.

Для предупреждения массового распространения вредителя специалисты учреждения рекомендуют руководителям сельхозхозяйств регулярно проводить мониторинг посевов, оповещать власти, а также обрабатывать сельхозугодия спецпрепаратами.

В сообщении говорится, что мароккская саранча - один из самых серьезных вредителей, питается злаковыми и бобовыми культурами, молодыми саженцами фруктовых деревьев, винограда.