Арестованный бизнесмен Бойко-Великий просит Титова помочь изменить меру пресечения

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Основатель группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василий Бойко-Великий, обвиняемый в многомиллионной растрате в банке "Кредит экспресс", просит уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова обратить внимание на расследование нового уголовного дела в отношении бизнесмена. Как уточнил ТАСС адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов, Бойко-Великий также просит Титова поспособствовать избранию ему более мягкой меры пресечения.

"Сегодня мы направили Борису Титову заявление нашего подзащитного, в котором он просит бизнес-омбудсмена поспособствовать на основе закона избранию Бойко-Великому, как предпринимателю, меры пресечения, не связанной с заключением под стражу. Наш подзащитный считает новое обвинение необоснованным, а его задержание как попытку давления... и создания условий для отъема бизнеса", - сказал защитник.

Басманный суд Москвы 20 июня арестовал на два месяца Бойко-Великого, директора банка "Кредит экспресс" Аллу Кабанову и еще одну сотрудницу - Елену Чуеву. Проходящие по делу главный бухгалтер банка Мария Антонова и трое его сотрудников - Егор Пихтин, Наталья Ципинова и Анастасия Новотная - помещены под домашний арест на тот же срок. Как следует из постановления об избрании ареста обвиняемым, следствие установило не всех участников хищения. Защита Бойко-Великого подала апелляционную жалобу на его арест.

По данным СК, с 2013 по 2018 годы владелец 10% уставного капитала банка Бойко-Великий, Кабанова, Антонова, а также Новотная, Пихтин, Чуева и Ципинова похитили средства кредитной организации в размере свыше 180 млн рублей и $929 тыс. - всего 31 факт растраты средств банка "Кредит экспресс". Уголовное дело было возбуждено 23 августа 2018 года.