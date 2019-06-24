В Подмосковье арестовали обвиняемую в убийстве директора ТЦ

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Следователи задержали женщину, обвиняемую в убийстве директора торгового центра в Солнечногорском районе Подмосковья. Как сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК по Московской области, она арестована.

"Благодаря грамотно проведенной работе следователей ГСУ СК России по Московской области в тесном взаимодействии с сотрудниками УУР ГУ МВД России по Московской области удалось установить и задержать 56-летнюю женщину, причастную к совершению преступления. Судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.

Фигурантке предъявлено обвинение в организации убийства и незаконном обороте оружия (ч. 2 ст. 105 и ч. 2 ст. 222 УК РФ).

4 июня в поселке Поварово неизвестный не менее трех раз выстрелил из пистолета в директора местного торгового центра, когда он заходил в помещение магазина. Потерпевший скончался на месте. Следствие устанавливает причастных к преступлению. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, убитый - 60-летний Николай Леонов. По информации источника, убийство может быть связано с предпринимательской деятельностью бизнесмена.