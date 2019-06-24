СМИ: Токаев вылетает в Туркестанскую область, где взорвались склады боеприпасов

НУР-СУЛТАН, 24 июня. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправляется Туркестанскую область, чтобы оценить обстановку в городе Арысь, где ранее в понедельник произошел взрыв боеприпасов на армейском складе. Об этом сообщает агентство Tengrinews.

"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вылетает в Туркестанскую область, чтобы лично ознакомиться с ситуацией в городе Арысь. Главу государства сопровождают вице-премьер Женис Касымбек и руководители ответственных государственных органов", - приводит агентство слова пресс-секретаря главы государства Берика Уали.

В понедельник на одном из складов Вооруженных сил Казахстана, расположенном рядом с городом Арысь, произошло возгорание, повлекшее взрыв части боеприпасов. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится эвакуация жителей Арыси в близлежащие населенные пункты. Сообщалось о десятках пострадавших и одном погибшем. По данным переписи 2009 года, население Арыси составляет почти 38 тыс. человек.