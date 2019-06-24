Мужчину ранили ножом на парковке у Домодедовского рынка в Москве

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Мужчина получил ножевое ранение в ссоре из-за парковки у Домодедовского рынка на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы столичного главка полиции.

"На парковке Домодедовского рынка на Ореховом бульваре между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковочного места. Один из его участников причинил ножевое ранение ноги своему оппоненту, после чего скрылся на черном внедорожнике Toyota", - сказали в полиции.

Принимаются меры для розыска и задержания злоумышленника.