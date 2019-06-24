ЧП на военном складе в Казахстане. Главное

В понедельник 24 июня на одном из складов Вооруженных сил на юге Казахстана произошел взрыв боеприпасов. ТАСС рассказывает главное, что известно о случившемся:
- Сообщение о ЧП в складском помещении воинской части в Туркестанской области рядом с городом Арысь поступило на пульт противопожарной службы в 09:20 (06:20 мск). Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. По предварительным данным, в результате инцидента погиб один человек, 31 госпитализирован, двое в тяжелом состоянии. Сообщается, что всего за оказанием мединцинской помощи обратились свыше 70 человек.
- В Туркестанской области республики объявлена чрезвычайная ситуация. Жителей Арыси эвакуируют в близлежащий населенный пункт. Минобороны направило к месту происшествия группу саперов, которая начала работу по очистке улиц от неразорвавшихся снарядов.
- В связи с происшествием на участке "Шымкент - Арысь - Тимур" задерживается движение пассажирских поездов. Подразделения компании "Казахстан темир жолы" (Казахстанские железные дороги) принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности движения пассажирских поездов.
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вылетел в Туркестанскую область. Главу государства сопровождают вице-премьер Женис Касымбек и руководители ответственных государственных органов. Ранее к месту происшествия также направился министр обороны республики Нурлан Ермекбаев, чтобы "лично разобраться в произошедшем и принять меры".
- Как заявил глава Комитета по ЧС МВД Казахстана Владимир Беккер, пожар в городе Арысь до сих пор продолжается. На складах происходят отдельные взрывы и детонация боеприпасов. Специалисты допускают, что взрывы в городе могут продолжаться несколько дней.