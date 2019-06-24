Три человека погибли в ДТП в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июня. /ТАСС/. Три человека, в том числе ребенок, погибли при столкновении автобуса и легкового автомобиля на трассе Ростов - Волгодонск, сообщили в понедельник ТАСС в управлении ГИБДД по Ростовской области.

"Предварительно, в 14:35 мск на 71-м км автодороги Ростов - Волгодонск водитель автомобиля Hyundai Elantra выехал на встречную полосу, допустил столкновение с автобусом. В результате ДТП погибли водитель легкового автомобиля и два пассажира, один из них ребенок", - сказал собеседник агентства.

По данным ГИБДД, также пострадал водитель автобуса, он получил травмы. На момент инцидента в автобусе было 22 пассажира.

На месте работают сотрудники полиции, информация уточняется, добавили в ГИБДД.