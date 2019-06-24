Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на юго-западе Китая

ПЕКИН, 24 июня. /ТАСС/. Подземные толчки магнитудой 4,7 зафиксированы вблизи города Чусюн в провинции Юньнань на юго-западе Китая. Об этом в понедельник сообщил Китайский сейсмологический центр.

По его данным, первые толчки произошли в понедельник вечером в 21:24 по местному времени (16:24 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях в городе, население которого превышает полмиллиона человек, пока не поступало.

Во вторник на прошлой неделе серия мощных подземных толчков зафиксирована в соседней с Юньнанью юго-западной провинции Сычуань. Жертвами землетрясения стали 13 человек, более 200 пострадали. В субботу и в воскресенье там были зафиксированы афтершоки, в результате которых разной тяжести травмы получил 31 человек.